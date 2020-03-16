شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حاد للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع خسائر الداو جونز بأكثر من 11% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الإثنين وتعرضت لخسائر فادحة أجبرت السلطات المالية في بورصة نيويورك لوقف التداولات لمدة خمس عشرة دقيقة.



يأتي ذلك على الرغم من القرارات العاجلة التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي أمس بخفض معدل الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% من النطاق بين 1.25% و1.00%.

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واتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي حيث أطلق برنامجا للتيسير الكمي يعتمد على سشراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليار دولار.



ويحاول البنك المركزي والبيت الأبيض والكونجرس اتخاذ المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي للاقتصاد الأكبر في العالم نتيجة تضرره من فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، هبطت "الداو جونز" بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 11.6% (ما يعادل 2681 نقطة) إلى 20504 نقاط، وانخفض "ناسداك" بنسبة 11% (ما يعادل 855 نقطة) إلى 7019 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 11.1% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 2410 نقاط.