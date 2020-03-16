شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تتخلى عن مكاسبها القوية وتتحول إلى الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية خسائر فادحة وضغوطاً شديدة بسبب فيروس "كورونا".



وكشفت المزيد من الشركات في صناعة السيارات العالمية عن قرارات بوقف أنشطتها الأمر الذي يؤثر سلبياً في الطلب على البلاديوم المستخدم في إنتاج مكونات تقلل انبعاثات العوادم.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن في قرار طاريء أمس خفض معدل الفائدة إلى النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة من النطاق بين 1.25% و1.00% وذلك لمواجهة تأثير "كورونا" على الاقتصاد الألأكبر في العالم.



وعلاوة على ذلك، أعلن البنك المركزي الأمريكي إطلاق برنامج للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار يشمل شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.2% إلى 1431 دولارا للأوقية بعد مكاسب بنحو 13% اليوم، وسجل أعلى سعر عند 1759.3 دولار وأقل سعر عند 1405 دولارات.