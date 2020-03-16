شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المواساة للخدمات الطبية توصي بتوزيع 2 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019..

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 100 مليون سهم بواقع 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم.

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ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2018 بقيمة 175 مليون ريال بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.75 ريالات للسهم، وذلك قبل زيادة رأس المال.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 421 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 360 مليون ريال في العام 2018.