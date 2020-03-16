الاقتصاد

إدارة أسمنت الشمالية تُوصي بعدم توزيع أرباح لدعم نمو الأنشطة التشغيلية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن عدم توزيع أرباح يأتي بهدف دعم النمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019، للجمعية العامة للتصويت عليها.

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ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 92.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ويادة مبيعات التصدير بصفة خاصة الأسمنت الأبيض.

وارتفعت الإيرادات إلى 673.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 392.5 مليون ريال خلال العام 2018.

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