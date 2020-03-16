شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جبسكو ترتفع 5.4% خلال العام 2019 لزيادة تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 5.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.4 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 19.13% لزيادة كميات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 5.65% بسبب تنشيط وبيع منتجات الشركة بأسواق جديدة، وذلك فضلاً عن انخفاض الإيرادات المتنوعة ( الاستثمارات ) بنسبة 23.11%.
وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 70.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 61.2 مليون ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.
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