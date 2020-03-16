شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: قروض بتريليون دولار لمساعدة الدول في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق، في منشور اليوم الاثنين، إن "قضية التحفيز المالي العالمي المنسق والمتزامن تصبح أقوى بمرور الوقت".
وحث الصندوق مختلف الحكومات على تنفيذ سياسات "تصل إلى الأشخاص والشركات الأكثر تضررا"، بما في ذلك زيادة الإجازات المرضية مدفوعة الأجر والإعفاءات الضريبية الموجهة.
وأوضح الصندوق أن هناك نحو 40 ترتيبا جاريا حاليا للحصول على قروض بقيمة نحو 200 مليار دولار.
وتعاني الأسواق العالمية منذ أسابيع من جراء انتشار فيروس كورونا، رغم اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف توسع الانتشار الذي يضع ضغوطا على إنتاجية الاقتصاد الحقيقي.
وفيما يتعلق بالدول الأكثر فقرا، قال صندوق النقد إنه يمكنه التدخل لتقديم قروض بصورة فورية "بما يتيح الموارد الضرورية للإنفاق الصحي وجهود السيطرة والاحتواء".
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