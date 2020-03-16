الاقتصاد

أمريكا تبدأ إجراءات ملء الاحتياطي النفطي

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قال مصدر بوزارة الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ شراء النفط الخام المنتج محليا لصالح احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد في غضون أسبوعين وقد تملأه خلال عدة أشهر.

كان الرئيس دونالد ترامب قال في ساعة متأخرة من يوم الجمعة إنه أصدر أمرا لوزارة الطاقة بملء الاحتياطي. تستهدف الخطوة مساعدة منتجي الطاقة المحليين الذين يعانون في ظل تهاوي أسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار الدائرة .

وتقول وزارة الطاقة إن المخزون يستطيع استيعاب 77 مليون برميل إضافية من الخام. لكن من غير الواضح كيف ستمول الحكومة تلك المشتريات.

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