شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت 7% .. تعليق تداول الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جرى تعليق تداول الأسهم الأمريكية خلال تعاملات في مستهل جلسة التداول اليوم الاثنين. وجرى التعليق بعد تراجع مؤشر "إس آند بي" بأكثر من 7% خلال دقائق، ما أدى إلى تعليق التداول بصورة أوتوماتيكية لـ15 دقيقة، وذلك للمرة الثالثة خلال ست جلسات تداول، وسط حالة من الذعر بسبب فيروس كورونا. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 71ر9% ، وانخفض مؤشر "إس آند بي 500 "أيضا بنسبة 14ر8% .

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