شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يهبط لأدنى مستوى فى 4 سنوات بعد إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتسجل أدنى مستوى فى أربع سنوات ، بعد الإعلان عن إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس المقرر يوم الأربعاء فى فيينا ، الأمر الذي صعد المخاوف حيال انهيار العالمي الذي كان يعمل على دعم السوق وحماية الأسعار.

انخفض خام برنت إلى مستوي 30.04$ للبرميل الأدنى منذ شباط/فبراير2016 ، من مستوى الافتتاح عند 35.06$ ، وسجل أعلى مستوي عند 35.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد خام برنت نسبة 23.75% ،بأكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأضخم فى 12 عاما تقريبا إلى مخاوف وجود فائض قياسي بالسوق ، بعد انهيار تحالف أوبك بلس واتجاه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج ،فى الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي على نحو متزايد بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" يوم الاثنين إن اجتماع كان مقرر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلين لإجراء محادثات فنية يوم الأربعاء فى فيينا تم إلغاءه.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا ، فيما يعرف بتحالف أوبك بلس بنهاية هذا الشهر ،وأخفق التحالف فى السادس من آذار/مارس الجاري فى التوصل لاتفاق جديد لتعميق وتمديد التخفيضات الحالية.

لا يزال وباء فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ، ولا سيما فى القارة العجوز أوروبا ،والتي أصبحت مركزا للوباء على حسب التصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

وتكافح الحكومات العالمية للسيطرة على تفشي هذا الوباء، من خلال فرض المزيد من القيود والرحلات وغلق الحدود ،فى إجراءات قاسية تسبب المزيد من الأضرار الجسيمة للاقتصاد العالمي ، وتقلص كثيرا من مستويات الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ،بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.