شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين بعد خفض كبير فى أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عمليات البيع بعد الخفض الطارئ الجديد والكبير فى أسعار الفائدة الأمريكية ، وإطلاق برنامج تحفيزي ضخم لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 1.3 % إلى مستوى 97.45 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.70 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.70 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.81 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأكثر سيولة فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير 2015.

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والمكسب الأسبوعي الأضخم فى نحو خمس سنوات يأتي بفضل تسارع الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها العملة الأكثر سيولة فى العالم ،حيث واجه المستثمرين نقصا فى الدولار الأمريكي ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ،بسبب حالة الذعر بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وتكبدت الأسهم العالمية الأسبوع الماضي أكبر خسائرها الأسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية عام 2008 ، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءا عالميا ،وقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

فى ثاني اجتماع طارئ فى أقل من أسبوعين ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف ما بين الصفر و 0.25% ،وأطلق برنامج تحفيز نقدي جديد بمقدار 700 مليار دولار أمريكي شهريا.

وقال المركزي الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا أضر كثيرا بالمجتمعات وعطل النشاط الاقتصادي فى العديد من الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة ،وخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول المالية خطوات ضرورية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار الفيروس التاجي.