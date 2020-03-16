شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: سعر الفضة ينخفض بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الفضة خسائر قوية جداً ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 13.62 ويلامس مستوى 11.24 كقاع التداولات حتى الآن، وتبدو الطريق مفتوحة أمام تحقيق مزيد من الانخفاض، والذي يصل إلى حاجز 10.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 13.62 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي لحظية وتعويض بعض الخسائر التي ظهرت اليوم.

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