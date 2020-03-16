شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بشكل حاد لينجح بملامسة هدفنا المتوقع عند 1453.10، ويضغط سلباً عليه في إشارة لتوجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تتواجد عند حاجز 1400.00 دولار، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد الموجة الهابطة نحو 1307.10، بينما سيبقى الضغط السلبي قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1508.86 ثم 1543.35 والثبات فوقها.

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