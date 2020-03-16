الاقتصاد

مصرف البحرين يخفض سعر الفائدة 

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قرر مصرف البحرين المركزي اليوم، خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 1.00%. كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20% إلى 1.45%. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45% إلى 1.70% ، وذلك في ضوء التطورات الراهنة للأسواق العالمية .

ويأتي تعديل المصرف على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

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