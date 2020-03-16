شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمنح وزير المالية صلاحية "السحب المباشر" لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال التلفزيون الرسمي البحريني، أن مجلس الوزراء يوافق على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز 5% لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.

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