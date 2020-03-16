الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار شركة أرامكو السعودية قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية يوم الاثنين إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط. جاءت تصريحات خالد الدباغ خلال مؤتمر عبر الهاتف عن النتائج المالية للشركة لعام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدير المالي لأرامكو: بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.