«بوابة المقطع» تطلق حزمة خدمات للمناطق الصناعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أطلقت بوابة المقطع، المطوّر والمشغل لنظام مجتمع الموانئ الرقمي، والتابعة لموانئ أبوظبي، المزيد من الخدمات الرقمية المتعلقة بالمناطق الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (المؤسسة العليا)، المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التعاون استجابة لمبادرة «الشهر الرقمي» التي أطلقتها حكومة أبوظبي تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة بتوظيف أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية المبتكرة في خدمة إمارة أبوظبي. وسيتمكن المتعاملون عبر النافذة الموحدة من إنجاز مجموعة من المعاملات رقمياً ومنها الاستفسارات حول العقود والاستثمارات، بالإضافة إلى معلومات عن المدن السكنية المخصصة للعمال وتصاريح العمل وخدمات الإقامة.

كما تأتي الحزمة الجديدة للدلالة على تكاتف جهود الجهات الحكومية لتحسين مختلف نواحي الحياة. وقالت نورة الظاهري، رئيس المجموعة الرقمية في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «نفتخر بالتعاون مع المؤسسة العليا لتحسين تجربة المتعاملين من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات رقمياً، ما يُسهم بشكل فعال في تحسين وتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية. إننا ملتزمون بالاستمرار في تقديم حلول فاعلة للمتعاملين، بالإضافة إلى تطوير وسائل مبتكرة لتسهيل التجارة والمساهمة في التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي».

توفر النافذة الموحدة لبوابة المقطع، التي تم إطلاقها في عام 2015، منصة رقمية متكاملة تُسهل إجراءات الشحن والتجارة وتقلل التكلفة على المتعاملين والجهات ذات العلاقة.

وقد حقق النظام نجاحاً لافتاً، حيث قام بإنجاز أكثر من 23 مليون معاملة حتى اليوم. علاوة على ذلك، اختتمت بوابة المقطع عام 2019 بإطلاق نظام Margo «مارغو» الذي يعدّ أحد الحلول الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة التي تتيح للمتعاملين استيراد البضائع الشخصية من أي مكان حول العالم عبر ميناء خليفة أو مطار أبوظبي الدولي وتخليص بضائعهم وتسليمها إليهم مباشرة في العناوين التي يحددونها داخل دولة الإمارات.