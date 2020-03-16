شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القاهرة: الفلاتر المنزلية خطر.. و"الحنفية" أكثر نظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه القاهرة المواطنين إلى عدم شرب المياه من الفلاتر المنزلية، مؤكدا أنها عبارة عن مزرعة للبكتريا، موضحا أنه من المعلوم أن أى مياه بها كميات من المعادن، وهذه المعادن عندما تترسب في الفلتر ويستمر ذلك شهر أو شهرين تتكون البكتريا على الفلتر نفسه، مؤكدا أنه من الأفضل شرب المياه من الحنفية مباشرة.

وقال رئيس شركة مياه القاهرة، إنه في الأيام الأخيرة تأثرت المياه بكميات كبيرة من العكارة بسبب الأمطار والسيول التي جرفت كميات كبيرة من الرمال، وهذه الرمال توجهت مع الأمطار إلى النيل بكميات كبيرة، ولذلك لجأنا إلى قطع المياه لبعض الوقت وليس كل الوقت، وهناك إشاعات عن قطع المياه بشكل كامل وغير صحيح.

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وأضاف رئيس شركة مياه القاهرة لليوم السابع أن العكارة بدأت تنحسر، واعتبارا من الساعة 2 ظهر اليوم لن يتم قطع المياه في منطقة في القاهرة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية كان مستوى العكارة عال جدا، وكان يجعل مستوى الملوثات كبير ولا يمكن ضخ المياه للناس بهذا الشكل، ولذلك تم قطع المياه في المحطات ذات المستوى العالي للعكارة.