شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: أوبك تلغى اجتماعا لإجراء محادثات فنية كان مقررا يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن اجتماعا كان من المقرر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلين لإجراء محادثات فنية يوم الأربعاء في فيينا تم إلغاؤه.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، بنهاية الشهر الجارى.

وفى السادس من مارس، أخفقت أوبك+ في التوصل لاتفاق لزيادة خفض الإمدادات من الخام أو تمديد الاتفاق الحالي مما تسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.