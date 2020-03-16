شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: الأسواق مستقرة ولدينا إنتاج يكفى احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لا توجد أي انخفاض في المعروض من الدواجن بالسوق المصري، وذلك على الرغم من أن هناك مزارع تعرضت لازمات خلال اليومين الماضيين نتيجة موجة الأمطار الأخيرة ولكن هذا لم يؤثر على المعروض بالسوق .

ودلل رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع على أن الإنتاج المحلي يلبى احتياجات السوق هو الانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن بانخفاضها جنيهين في الكيلو، مشيرا إلى ضرَوزة أن يطمئن المواطنين من توفر جميع أصناف الدواجن حتى شهر رمضان المبارك.

ونصح السيد المواطنين بعدم الانسياق وراء الحملات التي تدعي بأن هناك نقص في السلع، مش دا على أن هناك وفرة في الإنتاج المصري تكفى لنهاية العام.

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وأشار السيد إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع المحافظات والغرف التجارية بها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي من أجل معرفة حركة الأسواق وأن النتائج تشير يعدم وجود نقص في الدواجن فى منطقة، وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.