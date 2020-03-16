شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن 2 جنيه لتسجل 26 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-3 2020 انخفاضا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة انخفضت لـ26 جنيها للكيلو مقابل 27-28 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-32 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا الى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى انخفض من المزرعة ل30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما سجل سعر كرتونة البيض ل27 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

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والجدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.