شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وسط هبوط 8 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.87% خاسراً 179.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4456.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 4.97% خاسراً 243.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 51.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4059.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.82%، خاسراً 73.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3983.26 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 175 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتى عبر 13.7 ألف صفقة.

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وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.69%، تلاه شركة التمدين العقارية بنسبة 9%، ثم شركة عقارات الكويت بنسبة 5.59%، فيما تصدر سهم "شركة نور الاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.73% ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 12.96%، ثم شركة المعادن للصناعات التحويلية بنسبة 12.94%.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة كى جى ال لوجيستك، عن تأثير الظروف الاستثنائية التى تمر بها الكويت والعديد من الدول على مستوى العالم وما ترتب عليها من إجراءات وقائية واحترازية، تقوم بها مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بإتخاذها فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، على بعض خدماتها وأنشطتها التجارية فى مجال الشحن والدعم اللوجيستى، منوهة إلى أن الأثر مالى سلبى يتعذر تحديده فى الوقت الراهن.