شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى الشركات السعودية تغلق المولات باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كبرى الشركات السعودية، عن إغلاق جميع مراكزها التجارية بالمملكة، التزاماً بتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية الرامية لحماية مواطنيها ومقيميها، ولاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مؤكدين أن صحة وسلامة عملائها وموظفيها لها الأهمية القصوى فى الوقت الحالي، واستثنت بعض الشركات محلات السوبر ماركت والصيدليات من القرار على أن تظل مفتوحة وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت الشركات السعودية، أنه فى ظل غياب تحديد مدة الإغلاق المؤقت من قبل الجهات ذات العلاقة، فإنه يتعذر عليها حالياً تحديد حجم الأثر المالى الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها، وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أى تطور جوهرى فى حينه.

وأعلنت شركة المراكز العربية، عن الإغلاق المؤقت لمراكزها التجارية إشارة للتوجيهات الحكومية الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وقال أوليفييه نوجارو، الرئيس التنفيذى للشركة: "فى الوقت الراهن، ينصبّ جُل اهتمامنا على صحة عملائنا وموظفينا". "كشركة سعودية، نحن ملتزمون بتقديم كل ما يمكننا من دعم للحكومة خلال هذه الفترة".

وتابع الرئيس التنفيذي؛ "نحن واثقون من أن هذا الإغلاق المؤقت لن يكون له تأثير دائم على أعمالنا أو خططنا المستقبلية، وما زال تفاؤلنا قائم تجاه الاقتصاد السعودى القوي، كما أن المركز المالى القوى لشركة المراكز العربية يمكّننا من تقليل تأثير الإغلاق المؤقت لمراكزنا التجارية، حيث نتطلع دوماً للاستمرار فى خدمة مجتمعنا بالمملكة".

كما أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير (الحكير لأزياء التجزئة)، عن الإغلاق مؤقتاً منافذها للتجزئة فى جميع أنحاء المملكة، كما شمل الإغلاق المؤقت عددًا من الدول التى تملك بها الشركة معارض وتعمل بشكل مباشر.

وذكرت الشركة، أنها تولى صحة وسلامة عملائها وموظفيها الأهمية القصوى فى الوقت الحالي، فى حين نوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها، فيما ستكون مختلف منتجات الأزياء متاحة عبر الإنترنت ودون أى تأثير على عمليات التسوق الإلكتروني.

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وقال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذى لشركة الحكير لأزياء التجزئة: "فى هذه اللحظة، تأتى سلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا المحلية على رأس أولوياتنا، وتدعم الحكير لأزياء التجزئة كافة التدابير التى تعطى الأولوية للصحة العامة".

وأضاف مكرزل: "تظل الحكير لأزياء التجزئة متفائلة بشأن السوق السعودى والمكانة المالية القوية للشركة بعد عملية إعادة التمويل الأخيرة، ونحن واثقون من أن الإغلاق المؤقت لن يكون له تأثير دائم على عملياتنا. كما ندعم بالكامل الجهود التى تبذلها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وستظل متاجر الحكير مغلقة حتى ترى الحكومة أنه من المناسب لمنافذ التجزئة استئناف عملياتها".

هذا وتدير شركة الحكير لأزياء التجزئة 1,267 متجراً فى مختلف أرجاء المملكة.

فيما أعلنت شركة ساكو، عن إغلاق معارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بشكل مؤقت لحين السماح بإعادة فتحها ويأتي هذا الإغلاق تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.