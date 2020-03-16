شكرا لقرائتكم خبر عن مركزي الإمارات يخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين، سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر.
وخفض البنك سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس.
وأبقي على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر مركزي الإمارات يخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75نقطة أساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.