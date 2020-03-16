شكرا لقرائتكم خبر عن مركزي الإمارات يخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين، سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر.

وخفض البنك سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس.

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وأبقي على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.