شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر رغم الخفض الكبير فى أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الذهب أكثر من 6% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بعد التخلي سريعا عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة للمعدن الثمين ، بهدف الحصول على سيولة لتغطية وتمويل الأصول الاستثمارية ذات العائد المرتفع وعلي رأسها الأسهم والسندات ، يأتي هذا رغم الخفض الطارئ الجديد والكبير فى أسعار الفائدة الأمريكية ،وإطلاق برنامج تحفيزي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 6.1% إلى 1,465.20$ الأدنى منذ 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,558.82$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,575.48$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 2.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،بعد التخلي عن مستويات 1,600$ واستمرار عمليات البيع المفتوحة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 8.6% ،فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2011.

قفزت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الماضي لمستوي قياسي جديد خلال أكثر من سبع سنوات عند 1,703.24$ للأونصة ، لتتداول لفترة وجيزة فوق مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ ، سرعان ما نشطت بعدها عمليات جني الأرباح وتغطية مراكز شراء بالهامش.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأضخم فى نحو تسع سنوات إلى تسارع المستثمرين فى بيع مراكز الذهب والفضة لتغطية وتمويل مراكز الأصول الاستثمارية ذات العائد المرتفع وعلى رأسهم الأسهم والسندات.

فى ثاني اجتماع طارئ فى أقل من أسبوعين ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف ما بين الصفر و 0.25% ،وأطلق برنامج تحفيز نقدي جديد بمقدار 700 مليار دولار أمريكي شهريا.

وقال المركزي الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا أضر كثيرا بالمجتمعات وعطل النشاط الاقتصادي فى العديد من الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة ،وخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول المالية خطوات ضرورية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار الفيروس التاجي.

وفشلت تلك الخطوة الأمريكية الطارئة الجديدة فى تهدئة الأسواق المالية العالمية ، حيث لا تزال حالة الذعر تسيطر على المستثمرين نتيجة الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا ، والتوقعات القوية لركود واسع فى الاقتصاد العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 3.5% قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 12.59 طن متري ، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،وبأكبر انخفاض يومي منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،لينزل الإجمالي إلى 931.59 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 آذار/مارس الجاري.