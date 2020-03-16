شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الهابطة، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 0.6000، في حين يمثل الثبات دون 0.6235 شرط مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6190 والمقاومة 0.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط