شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 33.56 ويقترب من القاع المسجّل مؤخراً عند 31.57، ليتحول المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض، ونرجّح أن يسيطر الاتجاه الهابط على التداولات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 30.00 ثم 27.09 كمحطات سلبية تالية.

القناة الهابطة التي تظهر بالصورة تدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستويات 33.56 ثم 34.79 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.56

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم