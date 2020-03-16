شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي ليكسر مستوى 31.07 ويستقر دونه، مما يشير إلى توجه السعر للانخفاض مجدداً وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 30.00 ثم 27.67.
لذلك، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 31.07 ثم 32.13 سيقود السعر للتعافي من جديد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 34.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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