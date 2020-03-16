شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الفضة خسائر قوية ليتجاوز كل الأهداف المقترحة في تقريرنا الصباحي ويبدأ الضغط على حاجز 13.00 دولار، حيث يتحرك دونه الآن، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى الأطول، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يمتد إلى 12.10، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 13.62 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء تصحيح صاعد على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.20 والمقاومة 13.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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