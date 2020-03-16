شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبدأ اختبار مستوى 1508.86، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1453.10.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1571.20 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1520.00 والمقاومة 1570.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط