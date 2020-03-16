شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يعيد اختبار خط اتجاه مكسور – تحليل – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مايكروسوفت (MSFT) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 14.22% بما يعادل 19.77 نقطة ليستقر السهم في نهاية تداولاته على سعر 158.83 دولار، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 160.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 141.60 من جديد استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه