شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز ينقذ نفسه من الخسائر مؤقتاً – تحليل – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته لمستوى الدعم المحوري 169.00، أكسبه ذلك زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد ارتفاعاً، ليحول خسائره تلك إلى مكاسب في نهاية تداولاته بنسبة بلغت 4.11% بما يعادل 7.00 نقطة ليستقر عند سعر 177.13 دولار، ليحاول السهم بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وذلك وسط عدد من الضغوط السلبية أولها سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 169.00، طيلة ثبات المقاومة 187.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه