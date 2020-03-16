هاني ويل يكتسي باللون الأخضر - تحليل – 16-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هاني ويل (HON) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 10.80% بما يعادل 14.56 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 154.81، ليستهدف مستوى الدعم 140.00 من جديد استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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