شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يواصل الانخفاض – تحليل – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إكسون موبيل (XOM) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.83% بما يعادل -1.11 نقطة ليستقر عند سعر 38.12 دولار، ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 45.80، ليستهدف مستوى الدعم 30.00
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إكسون موبيل يواصل الانخفاض – تحليل – 16-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.