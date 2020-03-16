شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يواصل الانخفاض – تحليل – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إكسون موبيل (XOM) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.83% بما يعادل -1.11 نقطة ليستقر عند سعر 38.12 دولار، ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 45.80، ليستهدف مستوى الدعم 30.00

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط