ديزني يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 16-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب حقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 11.67% بما يعادل 10.71 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات عند سعر 102.52 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، متأثراً بثبات مستوى الدعم المحوري والنفسي 100.00، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية، بشرط ثبات مستوى الدعم 100.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 110.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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