شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة شهر للمتأخر عن سداد فواتير الكهرباء والخدمات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل
كما قررت الشركة - حرصاً على السلامة العامة - ، وقف استقبال المشتركين في مكاتب الخدمات لمدة أسبوعين بدءاً من الغد، على أن يتم تقديم الخدمة عبر القنوات البديلة: مركز البلاغات 933 ، مركز الخدمة 920001100 ، الموقع http://se.com.sa ، تطبيق ALKAHRABA ، @AlkahrabaCare في تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة شهر للمتأخر عن سداد فواتير الكهرباء والخدمات إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.