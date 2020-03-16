شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة شهر للمتأخر عن سداد فواتير الكهرباء والخدمات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

قررت شركة السعودية للكهرباء ، تأجيل فصل الخدمة الكهربائية؛ بسبب عدم السداد، لمدة شهر من الآن، تضامناً مع الإجراءات الاحترازية الراهنة، وحرصاً على سلامة المشتركين. كما قررت الشركة - حرصاً على السلامة العامة - ، وقف استقبال المشتركين في مكاتب الخدمات لمدة أسبوعين بدءاً من الغد، على أن يتم تقديم الخدمة عبر القنوات البديلة: مركز البلاغات 933 ، مركز الخدمة 920001100 ، الموقع http://se.com.sa ، تطبيق ALKAHRABA ، @AlkahrabaCare في تويتر.

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