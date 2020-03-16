شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 3% والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر أوفية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار 48.50 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 2.96% إلى 1588.15 دولاراً أمريكياً. وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 7.90 دولاراً أمريكياً أو بنسبة 0.50% إلى 1562.80 دولاراً أمريكياً.

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