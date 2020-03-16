شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري" يواصل إيداع الدعم لمستفيدي "سكني" في موعده المحدد والان نبدء بالتفاصيل

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، على التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحددة شهرياً.

‏وقال بن ماضي:" إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد، معللاً ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل".

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‏وبين أن التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة ضمن عملية تقنية عالية الدقة بداية من تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم" وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع.

‏وأفاد بن ماضي، أن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الإحترازية والوقائية الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتمثل في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، مؤكداً حرص برنامج "سكني" على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.

‏وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري التي ستسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن.