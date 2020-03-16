«المركزي الإماراتي» يخفض فائدة شهادات الإيداع لأسبوع 75 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه الطارئ يوم أمس الأحد، بهدف احتواء تداعيات وباء كورونا العالمي (كوفيد19) اتخذ المصرف المركزي في الإمارات سلسلة إجراءات اعتبارا من اليوم 16 مارس/ أذار 2020، شملت خفض الفائدة الذي ينطبق على شهادات الإيداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاق - أسبوع واحد - بـ 75 نقطة أساس، والإبقاء على سعر الريبو على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف بضمان شهادات الإيداع.

وتجدر الإشارة إلى أن شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الإمارات.

وشملت القرارات الثلاثة:

1- خفض سعر الفائدة الذي ينطبق على شهادات الإيداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاق - أسبوع واحد - بـ 75 نقطة أساس، تماشيا مع سعر الفائدة المستهدف للأموال الفدرالية - الحد الأعلى.

2- الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد.

3- خفض سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ 50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء (الريبو) لشهادات الإيداع.