2.5 مليار دولار خسائر «يس بانك» في الربع الأخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف «يس بانك ليمتيد» الهندي عن خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفصل الأخير من عام 2019 مع زيادة لافتة في حجم القروض الهالكة.

وكان البنك المركزي الهندي وضع يده على المصرف المذكور قبل شهر، وأقال مجلس إدارته في إطار عملية إنقاذ لأكبر مصرف في القطاع الخاص.

وقد تأخر البنك في إعلان نتائج الفصل المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة تعثر أدائه، وكشف عن خسائر بلغت 185 مليار روبية (2.5 مليار دولار) مقارنة مع أرباح بقيمة 10 مليارات روبية للفصل نفسه، من عام 2018. كما كشف عن ارتفاع نسبة القروض الهالكة إلى 19% من إجمالي قروضه مقابل 2% فقط، للفترة نفسها من عام 2018.

وبمقتضى خطة الإنقاذ سوف يتم ضخ 72.5 مليار روبيه لقاء حصة في البنك بنسبة 49%.