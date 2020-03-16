شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار دولار خسائر «يس بانك» في الربع الأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف «يس بانك ليمتيد» الهندي عن خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفصل الأخير من عام 2019 مع زيادة لافتة في حجم القروض الهالكة.
وكان البنك المركزي الهندي وضع يده على المصرف المذكور قبل شهر، وأقال مجلس إدارته في إطار عملية إنقاذ لأكبر مصرف في القطاع الخاص.
وقد تأخر البنك في إعلان نتائج الفصل المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة تعثر أدائه، وكشف عن خسائر بلغت 185 مليار روبية (2.5 مليار دولار) مقارنة مع أرباح بقيمة 10 مليارات روبية للفصل نفسه، من عام 2018. كما كشف عن ارتفاع نسبة القروض الهالكة إلى 19% من إجمالي قروضه مقابل 2% فقط، للفترة نفسها من عام 2018.
وبمقتضى خطة الإنقاذ سوف يتم ضخ 72.5 مليار روبيه لقاء حصة في البنك بنسبة 49%.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 مليار دولار خسائر «يس بانك» في الربع الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.