شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 08.30 تقرير إمباير ستيت حول التصنيع 04.00 تقرير التجارة الدولية الثلاثاء بدء دورة اجتماعات لجنة الأسواق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي 08.30 تقرير مبيعات التجزئة 08.30 تقرير دراسة قيادات الأعمال 09.15 تقرير الإنتاج الصناعي 10.00 تقرير مخزونات الشركات 10.00 تقرير الجمعية الوطنية لمقاولي البيوت 10.00 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف Advertisements الأربعاء 08.30 تقرير تراخيص البيوت الجديدة 02.00 ظهراً بيان الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة 02.30 مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول الخميس 08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعي 08.30 تقرير بنك فيلادلفيا حول القطاعات غير الصناعية 08.30 تقرير ميزان الحسابات الجارية الجمعة 08.30 تقرير مبيعات البيوت الجاهزة 01.30 تقرير إحصاء منصات الحفر من «بيكر أند هيوز» ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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