شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان: مشتريات أمريكا للاحتياطى الاستراتيجى قد لا تمنع نزول الخام عن 30 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جولدمان ساكس إن تحرك الولايات المتحدة لملء احتياطيات النفط الوطنية قد لا تكون كافية لوقف هبوط الأسعار عن توقعات البنك لسعر برنت عند 30 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث في ظل حجم فائص الإمدادات العالمي الحالي.

وفي أول تحرك من هذا القبيل لرئيس أمريكي منذ ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن بلاده سوف تستغل انخفاض أسعار النفط وتملأ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمساعدة المنتجين الذين تأثروا بانخفاض الأسعار للنصف منذ يناير.

وذكر البنك في مذكرة بتاريخ 15 مارس أن أعلى معدل للضخ في الاحتياطي الاستراتيجي بحوالي 500 ألف برميل يوميا أقل من الفائض العالمي الحالي البالغ ستة ملايين برميل يوميا.

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وأضاف جولدمان أن إضافة 0.8% من طاقة المخزون العالمي "ضئيلة جدا ببساطة إذا صح رأينا بأن المنتجين منخفضي التكلفة شرعوا في عملية صائبة لاستعادة حصة السوق المفقودة".

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن لدى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي طاقة لتخزين ما يصل إلى 77 مليون برميل من النفط دون ذكر تفاصيل عن سرعة شراء النفط، يضم الاحتياطي الاستراتيجي حاليا 635 مليون برميل.

وتابع البنك "هذه المشتريات ستساعد في تعويض التراجع في الصادرات الأمريكية الذي سيحدث مع تصعيد أعضاء أوبك الكبار وروسيا المنافسة بين إمدادات الخام المُخفضة المنقولة بحرا".