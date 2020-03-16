شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.35% ليصل إلى مستوى 9301 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 7.19% ليصل إلى مستوى 1322 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.1% ليصل إلى مستوى 10691 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.97% ليصل إلى مستوى 3507 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.69% ليصل مستوى 947 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.91% ليصل إلى مستوى 1025 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2500 سهم، 7486 سهم، 77.4 ألف سهم.

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واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، السويس للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتى للاستثمار، مجموعة عامر القابضة، 169.5 ألف سهم، 64 ألف سهم، 70.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 290 ألف سهم، 7620 سهم، 3.1 مليون سهم.

وفى سياق آخر أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اميرالد للاستثمار العقارى لعدد 20 مليون سهم بقيمة إجمالية 63.8 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بقيمة إجمالية 22.5 مليون جنيه.