بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 1.5%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الكويت المركزي في بيان اليوم الاثنين، إنه خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5 % من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.
وذكر البنك على تويتر، أن الخفض "ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية".
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