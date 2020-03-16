شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 1.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الكويت المركزي في بيان اليوم الاثنين، إنه خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5 % من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.

وذكر البنك على تويتر، أن الخفض "ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية".