شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.36% بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 605.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 55.79% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.53%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 15.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.50%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.09%، زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 6.27% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.88%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.46%.

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وفى سياق متصل قرر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، تأجيل الجمعية العامة المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 16 مارس إلى موعد يحدد لاحقا، على أن تعقد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية بالإضافة إلى الحرص على السلامة العامة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزى، وهم توفيق شهاب، أشرف بسيسو، ناظم الصالح، شريف أحمدى، فينكيتيسان مونسوامى، بشار ناس، على عبد الرحيم، محمد إبراهيم، إسماعيل الصراف، ليلى الحلواجى.

فيما أعلنت إنفستكورب، عن دخولها السوق البلجيكى عبر الاستحواذ على مبنى "ذا بريدج"، وهو المقر الرئيسى لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.