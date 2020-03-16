شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: لدينا زيادة فى المعروض من جميع الأصناف والأسعار مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق العبور به وفرة في المعروض من الخضروات والفاكهة وهو ما ظهر على الأسعار وأنها مستقرة في منذ بداية العام.

وأضاف النجيب في تصريح لليوم ان هناك عدة أصناف شهدت انخفاضا منذ بداية العام مثل الثوم و البصل والبطاطس والطماطم إضافة إلى البرتقال واليوسفي وذلك بفضل زيادة الإنتاج المصري.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن هناك تنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية من أجل سد العجز في أي منتج، وسلعة ولكن بفضل الله وبفضل السياسات الاقتصادية و الإصلاحية التي انتهجتها الدولة لزيادة الإنتاج من الخضروات والفاكهة ساهمت في توفير كميات معروضة بالسوق.

وأكد النجيب أنه لاداعي لمحاولات الشراء العشوائي لان السوق به كميات كبيرة في قطاع الخضروات والفاكهة، مطالبا بعدم الانجراف وراء الشائعات لأن جميع الأصناف متوفرة وبكميات كبيرة، متمنيا أن تمر تلك الفترة العصبية وأن يحمي الله مصر وشعبها من أي مخاطر .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.