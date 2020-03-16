شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 6.14% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 6.14% خاسراً 120.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.60 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 272.3 مليون سهم محققة ما قيمته 351.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5432 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.10%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 108.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 8.50%.

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وفى سياق متصل أعلن بنك دبى الإسلامى، عن موافقة الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى على البيانات المالية لعام 2019، وعلى البنود الأخرى التى تم إقرارها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% على المساهمين بقيمة 35 فلس للسهم الواحد، وزيادة حد تملك الأجانب فى رأس مال البنك من 25-40%، وانتخاب مجلس إدارة البنك.

وحقق بنك دبى الإسلامى، صافى أرباح تجاوز 5.1 مليار درهم، وهو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ البنك.

وفى السياق ذاته أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزى، قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 10.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالأرباح الموزعة للعام السابق، مرجعة سبب الزيادة إلى النمو القوى الذى حققته الشركة العام الماضى.