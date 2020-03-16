شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تطبق "سياسة العمل الحكومى من المنزل" خلال فترة تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بتطبيق "سياسة العمل من المنزل" للعاملين الذين تسمح طبيعة عملهم القيام بمهام الأعمال الموكلة إليهم من المنزل.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق ذلك على بعض العاملين بحكم طبيعة عملهم التي تستوجب تواجدهم بمقر الهيئة، سيتم إلغاء العمل بالصمة لهم والتوقيع إلكترونياً عبر نظام مخصص لذلك مع ترتيب تخفيض العمالة مع كل إدارة أو وحدة عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالهيئة من خلال توزيع الأعمال بالتناوب بين العاملين والذي من شأنه خفض عدد العمالة بمقر العمل.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الهيئة كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية صحة الموظفين وضمان سلامتهم من خلال الحد من الاختلاط ومنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة وإغلاق الحضانات حتى الأول من أبريل المقبل.

كما يأتي القرار انطلاقاً من حرص إدارة الهيئة ومراعاتها للصعوبات التي قد تواجهها البيوت المصرية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للتيسير على المرأة العاملة لمراعاة أبنائهن ولتخفيف العبء عن الأمهات العاملات.

كما يأتي ذلك التوجيه في ضوء قرار مجلس الوزراء بإلغاء وتجنب التجمعات البشرية الكبيرة بقدر الإمكان كجزء من تدابير الوقاية من المرض.

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وفي الوقت نفسه، حددت إدارة الهيئة عدداً من الشروط والضوابط التي تضمن استدامة واستمرارية الأعمال وتحقق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظفين والتأكد من أن عدم تواجد الموظف في مقر العمل لا يؤثر سلباً على مصلحة وسير العمل.

وشددت الهيئة على العاملين العائدين من الخارج ممارسة أعمالهم من المنزل لمدة 14 يوم، وذلك إلى جانب التأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية للموظفين المخالطون للأجانب.

كما شددت إدارة الهيئة على إيقاف وتعليق كافة الاجتماعات الداخلية المباشرة وعقدها عبر منصات الاجتماع عن بعد من خلال شبكة الانترنت واتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية.