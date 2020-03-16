شكرا لقرائتكم خبر عن "ساكو" تُعلن الإغلاق المؤقت لـ 12 فرعاً تنفيذاً لقرارات السيطرة على فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن إغلاق مؤقت لمعارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة، وذلك ضمن للإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن إغلاق المجمعات التجارية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن القرار شمل 12 فرعاً من فروعها، وهم:

معرض عالم ساكو في أية مول في مدينة جدة، معرض ساكو في دارين مول في مدينة الدمام، معرض عالم ساكو قي مجمع الظهران في مدينة الظهران، معرض ساكو في أطياف مول في مدينة الرياض، معرض ساكو في تيرا مول مدينة الطائف، معرض ساكو في دانة مول مدينة يبنع، معرض ساكو في العالية مول في المدينة المنورة، معرض عالم ساكو في ويست افنيو مول في مدينة الدمام، معرض ساكو في الجبيل، معرض ساكو حفر الباطن، معرض ساكو في خميس مشيط.

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وقالت الشركة، إنه يتعذر تحديد الأثر المالي لهذا الإغلاق، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.