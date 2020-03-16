شكرا لقرائتكم خبر عن فواز الحكير تُعلن الإغلاق المؤقت لعدد من فروعها للسيطرة على فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن إغلاق مؤقت لمنافذ التجزئة التابعة لها في السعودية وعددًا من الدول المتأثرة مؤقتاً لحماية الصحة العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة السعودية لحماية المواطنين والمقيمين، واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، لإن الإغلاق المؤقت شمل عدداً من الدول التي تملك بها الشركة معارض وتعمل بشكل مباشر.

كذلك نوهت الشركة بأن منافذ بيع الأطعمة والمشروبات ستظل مفتوحة للطلبات الخارجية بمختلف أشكالها، فيما ستكون مختلف منتجات الأزياء متاحة عبر الإنترنت ودون أي تأثير على عمليات التسوق الإلكتروني.

وفي ظل غياب تحديد مدة الإغلاق للأجزاء المقفلة بشكل مؤقت من قبل الجهات ذات العلاقة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها.

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هذا وستقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 25.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.56%، أي ما يعادل 56.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بتنفيذ خطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية، والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءًا من علاقات استراتيجية.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 234.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 281.2 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.