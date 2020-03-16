شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير للتسويق" تُعلن الإغلاق المؤقت لـ 16 فرعاً تنفيذاً لقرارات السيطرة على فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق عن إغلاق مؤقت لمعارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة، وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن إغلاق المجمعات التجارية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن القرار شمل 16 فرعاً من فروعها، وهم:

مجمع روبين بلازا بالرياض، الحياة مول بالرياض، شارع التحلية بجدة، بانوراما مول بالرياض، طريق الأمير سلطان بجدة، الجامعة مول بجدة، طريق الأمير ماجد بجدة، أسواق الحجاز بمكة المكرمة، طريق الملك فيصل بمكة المكرمة، طريق سلطانة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد الله بالمدينة المنورة، مركز الحويلات بالجبيل، أمواج مول بالظهران، مجمع الراشد بالخبر، مجمع تبوك بارك بتبوك، مركز الواحة بخميس مشيط.

وقالت الشركة، إنه سيتم استمرار العمل في باقي المعارض التي لا تقع داخل المجمعات التجارية مع الاستمرار بالإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها داخل هذه المعارض.

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ونظراً لعدم توفر معلومات حاليا عن مدة الإغلاق، لم تُحدد الشركة الأثر المالي لهذا الإغلاق، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن ذلك عند توافر معلومات كافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة إجمالي الربح مع السنة السابقة.